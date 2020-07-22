سلتا فيغو يقتنص توقيع النجم البيروفي “ريناتو تابيا”

اقتنصت إدارة نادي سلتا فيجو توقيع النجم البيروفي “ريناتو تابيا” في صفقة مجانية، مساء اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء عقده مع نادي فينورد روتردام الهولندي.

ووقع ريناتو تابيا على عقد مدته 4 سنوات سلتا فيغو، ينتهي في يونيو 2024، ليصبح خامس لاعب لاتيني في صفوف الفريق بعد الكولومبي موريلو والبرازيلي رافينيا ألكانتارا والثنائي الأوروجوياني “لوكاس أولازا وجابرييل فيرنانديز”.

ويُجيد ريناتو تابيا، صاحب الـ 24 عامًا، في مركز قلب الدفاع ولاعب الوسط الدفاعي المتأخر، وقد شارك في 53 مباراة دولية مع منتخب بيرو الأول، ولعب دورًا رئيسيًا في ترشح بلاده إلى نهائي كوبا أميركا 2019 التي خسرتها بيرو بثلاثية لهدف أمام البرازيل.

كما شارك تابيا كأساسي مع بيرو في مباراتي الدنمارك وأستراليا بدور مجموعات كأس العالم 2018.

ولم يحظ اللاعب بفرصة كبيرة مع فينورد منذ انضمامه للفريق في منتصف موسم 2016/2015، حيث لعب 45 مباراة فقط في الدوري الهولندي، نصفهم جاء من على دكة البدلاء.

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