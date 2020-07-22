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ميلان يصعد للمركز الخامس في الدوري الايطالي “مؤقتًا” وينتظر هدية من سبال

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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صعد ميلان الى المركز الخامس موقتاً فى الدوري الايطالي بعدما تغلب على مضيفه ساسولو بنتيجة 2-1، مساء اليوم 21 يوليو 2020، ضمن منافسات الجولة الـ35 من المسابقة.

ورفع ميلان رصيده إلى 59 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة واحدة عن روما الذي يلتقي سبال يوم غد لصالح نفس الجولة، فى المقابل توقف رصيد ساسولو عند 48 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم إبراهيموفيتش بهدف لميلان في الدقيقة 19 بضربة رأس مستغلا تمريرة هاكان تشان أوغلو.

نتيجة مباراة ميلان وساسولو فى الدوري الايطالي-احتفال ابراهيموفيتش بتسجيل الهدف الاول فى شبام ساسولو فى الدوري الايطالي (صور:AFP)

وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول احتسب الحكم ضربة جزاء لساسولو بسبب لمسة يد ضد تشان أوغلو، حيث استعان الحكم بتقنية “فار” قبل احتساب المخالفة التي ترجمها فرانشيسكو كابوتو لهدف التعادل للفريق المضيف.

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لكن في الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل إبراهيموفيتش الهدف الثاني له ولميلان عبر تمريرة حاسمة جديدة من تشان أوغلو.

وقبيل نهاية الشوط الأول مباشرة تعرض ساسولو لصدمة قوية بعد طرد مدافعه المغربي مهدي بوربيعة لحصوله على الإنذار الثاني.

ومنذ استئناف الدوري الايطالي الشهر الماضي سجل ميلان سبعة انتصارات مقابل تعادلين دون تلقي أي هزيمة.

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