بعد توصية فايلر.. الأهلي يبدأ تسويق “جيرالدو” في البرتغال

قررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، تسويق لاعب الفريق الانجولي “جيرالدو دا كوستا” المحترف في صفوف الفريق، بعدما خرج من حسابات المدير الفني “رينيه فايلر”، والذي يريد التعاقد مع مهاجم قوي بدلا منه.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن مدير التعاقدات “أمير توفيق” بدأ في تسويق اللاعب الدولي الانجولي، وتحدث مع بعض شركات التسويق الأجنبية، للبحث عن عرض احترافي للتعاقد مع جيرالدو خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح، بأن الأهلي طلب من شركات التسويق جلب عروض رسمية من الدوري البرتغالي أو البرازيلي، بناء على رغبة اللاعب نفسه.

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وأكد المصدر، بأن الجناح الأنجولي جيرالدو لا يُمانع الرحيل لأي دولة عربية، في حالة تقاضيه نفس الراتب الذي يحصل عليه مع الأهلي والمقدر بنحو 500 ألف دولار سنويًا.

وكان جيرالدو قد رفض عرضا من الصفاقسي التونسي خلال شهر يناير الماضي، في ظل ضاءلة المبلغ المعروض عليه، لذلك فضل البقاء داخل النادي الأهلي، من أجل الحفاظ على راتبه السنوي، علاوة على رغبته في الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الفريق الأحمر.

ويسعى مدير التعاقدات بالأهلي، لتفادي أزمة وليد آزارو، الذي سيعود بنسبة كبيرة في الصيف القادم، لذلك فأنه يريد الإسراع في تسويق عقد جيرالدو دا كوستا، خوفا من رحيله مجانا في ظل وجود 5 أجانب داخل صفوف الفريق حاليا.

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