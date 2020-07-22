جوارديولا: لا أحترم آرسنال خارج الملعب!

شن المدير الفني لنادي مانشستر سيتي “بيب جوارديولا” هجومًا لاذعًا على الأندية التي أيدت قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بإيقاف فريقه عن المشاركة بمنافسات دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين، ومن بين تلك الأندية “آرسنال” الذي يُصارع في الردهات الأخيرة من الموسم الحالي للحاق بمقعد مؤهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وحصل مانشستر سيتي على براءة رسمية من المحكمة الرياضية الدولية “كاس” مطلع الأسبوع الماضي من تهمة التلاعب بقواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، مع تقليص الغرامة المالية الموقعة على النادي من 30 مليون يورو إلى عشرة ملايين يورو فقط.

وقال جوارديولا للصحفيين اليوم الثلاثاء “أكن احترامًا وتقديرًا هائلاً لفريق آرسنال داخل الملعب بعد أن تغلب علينا في الملعب 2-صفر بمباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن هذا الاحترام الهائل ليس كثيرًا خارج الملعب”.

وأكدت وسائل الإعلام الإنجليزية تضامن إدارة آرسنال مع سبعة أندية أخرى للضغط من أجل مُعاقبة مانشستر سيتي وإيقافه لمدة موسمين، إلا أن المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي قبلت الإلتماس المقدم من إدارة السيتي ضد قرار الإيقاف من يويفا، وقررت إلغاء الإيقاف وتقليص الغرامة المالية.

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ما سبب كراهية جوارديولا لإدارة آرسنال؟

يوجد سبب آخر لكراهية جوارديولا لإدارة آرسنال بخلاف ضغطها على يويفا لإيقاف الفريق في أوروبا لمدة موسمين، يتعلق بالتفاوض مع مساعده السابق “ميكيل آرتيتا” في ديسمبر الماضي.

وأدى رحيل آرتيتا عن الجهاز الفني للمان سيتي في تراجع مستوى الفريق على الصعيد المحلي، وخسارة اللقب مُبكرًا أمام ليفربول وبفارق شاسع من النقاط.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن المحادثات بين آرتيتا وآرسنال بدأت فور فوز مانشستر سيتي 3-0 على آرسنال في عقر داره بالدوري الإنجليزي، دون إخطار إدارة مان سيتي بذلك!.

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