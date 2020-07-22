فيديو هدف محمود تريزيجيه “قاهر لندن” أمام آرسنال في الدوري الانجليزي

أضاف النجم المصري “محمود تريزيجيه” الهدف السادس له مع أستون فيلا في منافسات الدوري الانجليزي الممتاز، حين سجل أمام آرسنال، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة 37، على ملعب فيلا بارك.

وجاء هدف تريزيجيه أمام آرسنال هذا المساء في الدقيقة 27 من تسديدة صاروخية بالقدم اليمنى بعد تلقيه تمريرة رأسية من “تيرون مينجز” داخل منطقة جزاء آرسنال أثناء ركلة ركنية، لتذهب التصويبة على أقصى يسار حارس المرمى الذي لم يُحرك ساكنًا نحو الكرة من الصدمة.

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ويُعد هذا الهدف هو الرابع بالنسبة لمحمود تريزيجيه هذا الموسم أمام أندية العاصمة لندن، حيث سجل ثنائية أمام كريستال بالاس في الجولة 35، وسجل هدفًا أمام تشيلسي في النصف الأول من هذا الموسم على ملعب ستامفورد بريدج.

وبات محمود تريزيجيه على بُعد هدف واحد من مُعادلة رصيد أهداف نجم أستون فيلا “جيراليش” ليصبح الهداف الأول للفريق في موسم 2020/2019.

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