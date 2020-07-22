شاهد فيديو أهداف مباراة ميلان وساسولو في الدوري الايطالي، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 21-7-2020 في الجولة الـ 35، بالدوري الايطالي.

تنقل مباراة “ميلان وساسولو” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق التونسي “نوفل الباشي”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 12 الإنجليزية، وقناة سكاي سبورت كالتشيو 1، على ملعب نادي ساسولو “تريكولوري – مابي”.

تشكيل ميلان اليوم : دوناروما في حراسة المرمى – كونتي – كيير – رومانيولي – ثيو هيرنانديز – كيسي – بن ناصر – سايلمايكرز – هاكان – ريبيتش – إبراهيموفيتش.

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إليكم أهداف المباراة..

هدف ميلان الاول “زلاتان ابراهيموفيتش” 1-0

هدف التعادل لسوسولو 1-1

هدف ميلان الثاني – زلاتان ابراهيموفيتش- 2-1

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