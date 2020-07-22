أستون فيلا يصعق آرسنال بصاروخ بهدف رائع للمصري "تريزيغيه"

عزز أستون فيلا من آماله في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه 1-0 على ضيفه آرسنال مساء الثلاثاء، ضمن الجولة 37 (قبل الأخيرة).



ويدين أستون فيلا بهذا الفوز، لنجمه الدولي المصري، محمود حسن تريزيجيه، صاحب هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 27.



بهذا الفوز، رفع أستون فيلا رصيده إلى 34 نقطة، وانتقل للمركز السابع عشر (آخر مراكز البقاء)، بفارق الأهداف أمام واتفورد الذي خسر في وقت سابق اليوم أمام مانشستر سيتي 0-4.



أما آرسنال فتجمد رصيده عند 53 نقطة، في المركز العاشر، بفارق نقطة واحدة خلف بيرنلي.



واعتمد مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، على طريقة اللعب 3-4-3، فتكون الخط الدفاعي من الثلاثي روب هولدينج ودافيد لويز وسياد كولاسيناتش، وتواجد سيدريك سواريس وبوكايو ساكا على الطرفين، مقابل تمركز الثنائي لوكاس تورييرا وداني سيبايوس في منتصف الملعب، وراء الثلاثي إيدي نكيتياه وبيير إيميريك أوباميانج وألكسندر لاكازيت.



في الجهة المقابلة، لجأ أستون فيلا إلى طريقة اللعب 4-3-3، فتكون الخط الخلفي من الرباعي أحمد المحمدي وإزري كونسا وتايرون مينجز ومات تارجيت، وقام كونور هوريهان بدور لاعب الارتكاز بإسناد من البرازيلي دوجلاس لويز، فيما وقف تريزيجيه وجاك جريليش على الجناحين، حول رأس الحربة مبوانا ساماتا.



وبدا أستون فيلا عازما على الهجوم منذ البداية، ووصلت الكرة إلى المحمدي الذي رفع عرضية تابعها ماكجين برأسه بعيدا عن المرمى في الدقيقة التاسعة، ورد آرسنال بعدها بدقيقة عبر تسديدة من 20 ياردة لتورييرا، وقف مينجز أمامها وأبعد خطرها.



ومضت الدقائق التالية هادئة، دون وجود فرص حقيقية على مرميي الفريقين، ومع انتصاف الشوط الأول، خرج المحمدي من الملعب مصابا، ليخل مكانه فريدريك جولبيرت.



وتمكن أستون فيلا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 27، عندما غمز المدافع مينجز كرة برأسه آتية من ركلة ركنية، لتصل إلى المتحفز تريزيجيه الذي سددها في الزاوية السفلية الضيقة لمرمى حارس آرسنال إيميليانو مارتينيز.



وفقد لاكازيت توازنه في اللحظة الأخيرة، وهو في قلب منطقة الجزاء، بعدما حصل على تمريرة من أوباميانج، ليبعد مينجز الكرة في الدقيقة 33.



وفشل تريزيجيه في التعامل مع تمريرة من جريليش لتتهادى الكرة بين يدي مارتينيز في الدقيقة 43، قبل أن ينطلق الدولي المصري بهجمة مرتدة ويمرر إلى جريليش الذي انطلق من الناحية اليسرى وسدد كرة مركزة بيمينه ابتعدت قليلا عن الزاوية العليا اليسرى للمرمى في الدقيقة 45.



وقبل بداية الشوط الثاني، دخل السويسري جرانيت تشاكا في تشكيلة آرسنال مكان تورييرا، وكاد الفريق اللندني يعادل النتيجة في الدقيقة 53، عندما أحدثت عرضية سواريس دربكة أمام المرمى، بيد أن ساكا تابعها فوق المرمى من داخل منطقة الجزاء.



وبعد لحظات من ارتداد محاولة جولبيرت من دفاع آرسنال إلى ركنية لم تثمر، انطلق نكيتياه بالكرة ليرسلها أمام المرمى وتصل إلى أوباميانج، بيد أن المدافع كونسا رمى نفسه أمام تسديدة المهاجم الجابوني في الدقيقة 58.



ودخل كل من كيران تيرني ونيكولاس بيبي إلى تشكيلة آرسنال، ليستحوذ أكثر على الكرة، لكن دون أن يشكل خطورة بالمعنى الحرفي على مرمى أستون فيلا.



وكاد الفريق المضيف أن يضاعف تقدمه في الدقيقة 76، عندما انطلق جريليش بهجمة مرتدة، ليمرر الكرة إلى البديل كيران ديفيز الذي انفرد بالمرمى وسدد بجانب القائم البعيد.



ورد آرسنال بعدها بدقيقتين عبر ركلة ركنية وصلت رأس نكيتياه الذي سددها في القائم، قبل أن يسيطر عليها الحارس الخبير بيبي رينا.



وتألق مارتينيز حارس آرسنال في التصدي لتسديدة ماكجين الخالي من الرقابة في الدقيقة 82، قبل أن يضغط آرسنال نحو الأمام بغية تحقيق التعادل دون أن ينجح.



المصدر: موقع كورة