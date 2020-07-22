رياضة | الاتفاق السعودي يعلن فشل المفاوضات مع أزارو وعودته للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الاتفاق السعودي يعلن فشل المفاوضات مع أزارو وعودته للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خالد الناصر أمين عام المجلس التنفيذي لنادي الاتفاق السعودي بأن علاقة النادي بالمغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الذي لعب معارًا له منذ يناير الماضي قد انتهت.

وأضاف الناصر في تصريحات تلفزيوينة عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"وليد أزارو أصبح لاعبا في النادي الأهلي".

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وتابع :"هناك مفاوضات ثلاثية بين نادي الاتفاق السعودي والأهلي المصري واللاعب من أجل تمديد التعاقد والنادي الأحمر كان متعاونا للغاية وتم الاتفاق معه لكن لم نتوصل مع اللاعب".

وواصل :"أزارو حدد بعد الطلبات ولكننا لا نستطيع تلبيتها، واللاعب أبلغ الاتفاق بعدم الاستمرار وانتهى الأمر".

وأكمل :"عدم تمديد تعاقد أزارو مع الاتفاق يمنعه من التعاقد مع أندية سعودية".