رياضة | صراع البقاء في الدوري الإنجليزي.. ماذا يحتاج أستون فيلا لتفادي الهبوط؟

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر صراع البقاء في الدوري الإنجليزي.. ماذا يحتاج أستون فيلا لتفادي الهبوط؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتد صراع البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل نهايته بجولة واحدة، وذلك بعد فوز أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه على نظيره أرسنال بهدف دون مقابل في لقاء الجولة 37 من البريميرليج، وخسارة واتفورد أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة.

وانحصرت المنافسة على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بين 4 أندية هم: وست هام، أستون فيلا، واتفورد، بورنموث، وذلك بعدما تأكد بشكل رسمي هبوط فريق نوريتش سيتي بعد تذيله جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

ترتيب الأندية الأربعة بعد مباريات الثلاثاء:

ويحتل فريق وست هام المركز الـ16 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد (37 نقطة - فارق أهداف -13)، ويأتي خلفه بالمركز الـ17 فريق أستون فيلا برصيد (34 نقطة - فارق أهداف -26)، بينما يحتل واتفورد المركز الـ18 برصيد (34 نقطة - فارق أهداف -27)، وبورنموث يحتل المركز الـ19 برصيد (31 نقطة – فارق أهداف -27).

المباريات المتبقية للأندية الـ4 بالبريميرليج:

ويواجه فريق أستون فيلا نظيره وست هام في الجولة الـ38 من الدوري الإنجليزي على ملعب الأخير، بينما يصطدم فريق واتفورد مع نظيره أرسنال على ملعب "الإمارات"، ويواجه بورنموث نظيره إيفرتون، وستقام جميع المباريات في تمام الخامسة مساءًا يوم 26 يوليو الجاري.

ماذا يحتاج أستون فيلا للبقاء في الدوري الإنجليزي؟

يحتاج فريق أستون فيلا للفوز في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، وخسارة أو تعادل منافسه واتفورد أمام أرسنال، ليضمن البقاء بشكل رسمي في البريميرليج الموسم المقبل. كما أن أستون فيلا يضمن البقاء في الدوري الإنجليزي حال تعادله مع وست هام، وفي هذه الحالة يحتاج لخسارة واتفورد أو تعادله مع الحفاظ على فارق الأهداف بينهما ليضمن بقائه رسميًا في البريميرليج. أما في حالة فوزه على وست هام، وفوز واتفورد على أرسنال، يجب أن يحافظ الفيلاينز على فارق الأهداف لصالحه لضمان بقائه رسميًا في البريميرليج. Advertisements وفي حالة خسارة أستون فيلا مباراته الأخيرة يستطيع البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بشرط خسارة واتفورد وبورنموث مباراتهما الأخيرة أيضًا، مع الحفاظ على فارق الأهداف لصالحه.

حظوظ وست هام وواتفورد وبورنموث في البقاء بالبريميرليج

- وست هام:

يعد وست هام صاحب الحظوظ الأقوى في البقاء بالدوري الإنجليزي بين الأندية الأربعة، وإن كان قد ضمن بقائه في البريميرليج فعليًا، وذلك بعد وصوله لـ37 نقطة.

ولا يستطيع أي فريق من المتنافسين على البقاء بالبريميرليج (أستون فيلا - واتفورد - بورنموث) التفوق على وست هام في رصيد النقاط (37 نقطة)، كما أن فارق الأهداف بينه وبينهم كبيرًا وصعب تعويضه (-13)، وحال تساويه مع أحدهم في النقاط يستطيع حسم بقائه بفارق الأهداف.

- واتفورد:

يحتاج واتفورد للفوز في مباراته القادمة على أرسنال، مع تعادل أو خسارة الفيلاينز أمام وست هام، ليبتعد عن الحسابات المعقدة ويضمن البقاء بشكل رسمي في البريميرليج الموسم المقبل.

أما في حالة خسارته أمام أرسنال سوف ينتظر نتيجة مباراتي أستون فيلا، وبورنموث ضد وست هام وإيفرتون على الترتيب، لتحديد مصيره من البقاء أو الهبوط لدوري الدرجة الأولي.

- بورنموث:

تعتبر فرص بورنموث في البقاء بالدوري الإنجليزي ضعيفة للغاية، بعدما توقف رصيده عند 31 نقطة، ويحتاج الفريق للفوز في مباراته الأخيرة على إيفرتون، وخسارة أستون فيلا وواتفورد، وأن يتفوق عليهما بفارق الأهداف ليهرب من الهبوط لدوري الدرجة الأولي.