رياضة | محمد صلاح يوجه رسالة لتريزيجيه بعد التألق أمام أرسنال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يوجه رسالة لتريزيجيه بعد التألق أمام أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادى ليفربول الإنجليزي رسالة لزميله فى المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه المحترف ضمن صفوف نادي استون فيلا بعد التألق أمام أرسنال وتسجيل هدفاً فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة بيرمنجهام.

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ونشر صلاح صورة تريزيجيه عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام مشيدا بيه بعد أن نجح فى تسجيل هدف فريقه الوحيد أمام أرسنال واقتراب بقائه فى بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

يذكر أن استون فيلا قد حقق فوزا هاما على أرسنال بهدف مقابل لاشئ فى المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب فيلا بارك الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.