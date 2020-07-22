رياضة | نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب أفضل مهاجم فى الشياطين الحمر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب أفضل مهاجم فى الشياطين الحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال ضياء السيد مدرب المنتخب السابق ان المغربي وليد ازارو مهاجم النادي الاهلي يُعد من افضل المهاجمين خلال الموسمين الماضيين.

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واضاف مدرب الفراعنة في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الاعلامي محمد فاروق ان عودة ازارو للاهلي عقب انتهاء إعارته مع نادي الاتفاق السعودي إضافة قوية للقلعة الحمراء خاصة بعدما الآداء المميز الذي قدمه مع هذا الموسم.

وتابع ان الاهلي لديه بادجي ومع عودة ازارو سيكون الجانب الهجومي مميز جدا الموسم القادم لقدرة الثنائي على اضافة القوة الهجومية .