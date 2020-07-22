رياضة | موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ليفربول، لمواجهة نظيره تشيلسي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام تشيلسي، على أرضية ملعب أنفيلد رود.

يسعى ليفربول لتحقيق الفوز من أجل العودة لتصحيح المسار مرة أخرى، في ظل رغبة تشيلسي في الحصول على الثلاث نقاط من أجل حسم المركز الثالث بصورة نهائية.

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ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والربع بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ليفربول أمام تشيلسي عبر قناة bein Sport hd 1.