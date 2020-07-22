اخبار الرياضه

رياضة | موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة وتشيلسي في والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ليفربول، لمواجهة نظيره ، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام تشيلسي، على أرضية ملعب أنفيلد رود.

يسعى ليفربول لتحقيق الفوز من أجل العودة لتصحيح المسار مرة أخرى، في ظل رغبة تشيلسي في الحصول على الثلاث نقاط من أجل حسم المركز الثالث بصورة نهائية.

Advertisements

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والربع بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ليفربول أمام تشيلسي عبر قناة bein Sport hd 1.

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا