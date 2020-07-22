رياضة | تريزيجيه يفوز بجائزة أفضل لاعب فى مباراة أستون فيلا أمام أرسنال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر تريزيجيه يفوز بجائزة أفضل لاعب فى مباراة أستون فيلا أمام أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه استون فيلا ضد أرسنال ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة بيرمنجهام.

وأعلن الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج عن فوز اللاعب الدولي المصري بجائزة أفضل لاعب فى المباراة بعد أن نجح فى قيادة فريقه استون فيلا لفوز صعب على حساب نظيره أرسنال.

Advertisements

وتعد هذه هي المرة الثانية هذا الموسم لتريزجيه للفوز بجائزة أفضل لاعب فى المباراة حيث فاز بيها اول مرة بعد تسجيل هدفين أمام كريستال بالاس بالجولة قبل السابقة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق نادى أستون فيلا فوزا صعبا بنتيجة هدف مقابل لاشئ ليرفع رصيده من النقاط إلي 34 نقطة فى المركز السابع عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.