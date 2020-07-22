رياضة | أول تعليق من الإنتاج الحربي بعد الإعلان عن 18 حالة إيجابية بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من الإنتاج الحربي بعد الإعلان عن 18 حالة إيجابية بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري عن ثبوت 18 حالة إيجابية بفيروس كورونا داخل نادى الانتاج الحربي.

وأكد خالد المهدي مدير الكرة بالانتاج الحربي انه سيتم اعادة المسحة الطبية لجميع افراد فريق الانتاج الحربي خلال ساعات للتأكد من سلامة الجميع.

Advertisements

وأضاف المهدي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان جميع لاعبي الفريق سيخضعو لمسحات طبية خلال ساعات من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة والوقائية للاعبين خلال الفترة القادمة.

وتابع أخطرنا جميع الحالات بالعزل المنزلي وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة مع المصابين وسيتم اعادة المسحات الطبية للتأكد من الحالات.