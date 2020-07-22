رياضة | تصريح رسمي.. 21 إصابة بفيروس كورونا داخل الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر تصريح رسمي.. 21 إصابة بفيروس كورونا داخل الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مختار مختار المدير الفني لفريق الانتاج الحربي على وجود العديد من الحالات المصابة بفيروس كورونا في معسكر الفريق المقام بشرم الشيخ.

ودخل فريق الإنتاج الحربي في معسكر مغلق بالايام الماضية في شرم الشيخ تحضيراً لاستئناف مسابقة بطولة الدوري الممتاز.

وقال مختار مختار في تصريحاته اليوم: بالفعل داخل صفوف الانتاج الحربي 21 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا ولكنهم ليسوا جميعاً من اللاعبين.

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واضاف: عدد الإصابات المتواجدة في فريق الإنتاج الحربي مقسمة بين مجموعة من اللاعبين ومجموعة أخري من الجهاز الإداري والطبي.

ورفض المدرب ذكر أسماء الأشخاص المصابين بفيروس كورونا داخل الفريق لمراعاة حالة الخصوصية.

وبات من المقرر إلغاء مسعكر الانتاج الحربي المقام في شرم الشيخ لحين الأطمئنان على اللاعبين.