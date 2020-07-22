رياضة | إلغاء ودية الزمالك وطلائع الجيش بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر إلغاء ودية الزمالك وطلائع الجيش بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر بصفة رسمية إلغاء مباراة الزمالك الودية امام طلائع الجيش التي كان من المقرر أن تقام غدا في ستاد الجيش ببرج العرب بالاسكندرية .

جاء ذلك بعد تلقي أحمد زاهر المدير الاداري للفريق مكالمة هاتفية من العميد أحمد المهدي مدير الكرة بالنادي العسكري والذي ابلغه فيها بإصابة عمرو جمال لاعب الجيش بفيروس كورونا ونظرا للخوف من مخالطة زملائه في النادي وحرصا علي سلامة لاعبي الزمالك فقد تقرر إلغاء المباراة.

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