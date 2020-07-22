رياضة | مفاجأة حول عودة الجماهير للملاعب الأوروبية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة حول عودة الجماهير للملاعب الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ألكسندر تشيفرين، إنه ينبغي على الجماهير ألا تتوقع عودة سريعة للملاعب في المباريات الأوروبية.

وقال ألكسندر تشيفرين لمجلة يويفا دايركت في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء: "في الوقت الحالي، ستلعب المباريات دون جمهور لحين إشعار آخر، لن نتحمل أي مخاطر".

وتستكمل منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لهذا الموسم ببطولتين مصغرتين في لشبونة وفي ملاعب ألمانية، على الترتيب، الشهر المقبل، بعدما توقفت في مارس (آذار) بسبب وباء فيروس كورونا.

وقال ألكسندر تشيفرين إن يويفا أرجأ بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) حتى العام المقبل وأرجأ استكمال منافساته الخاصة بالأندية لمساعدة أعضاءه في استكمال الدوريات المحلية.

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وقال: "ضحى يويفا بجزء من موسمه للسماح باستكمال الدوريات المحلية التي لم تنته بنهاية يوليو (تموز)، وبعد ذلك يستأنف يويفا موسمه 2019-2020 الخاص بالأندية في أغسطس (آب)".

وأضاف وهو يتطلع لأول ثلاث فعاليات دولية مخطط إقامتها في الخريف: "وافقت الدوريات على هذا، وسيكون تضامن الأندية على نفس القدر من الأهمية للتوقف الدولي في سبتمبر (أيلول)".

وأشاد ألكسندر تشيفرين: "بصفقة عظيمة من الوحدة والتضامن بين يويفا والاتحادات الوطنية والأندية وروابط الدوريات"، معرباً عن أمله أن تعود الأمور لطبيعتها في مرحلة ما.

وقال: "مثل الجميع، سيكون شعوري أفضل إذا تواجدت الجماهير، ولكنني شخص متفاءل، وأملي الكبير أن تتمكن الجماهير من العودة للمباريات في أسرع وقت ممكن".