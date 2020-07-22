رياضة | مفاجأة مدوية تُهدد إقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام (الذهاب - الإياب)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية تُهدد إقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام (الذهاب - الإياب) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية تونسية مفاجأة مدوية بخصوص مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر المقبل، بعد فترة توقف طويلة بسبب تفشي وباء كورونا.

وأكدت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الطبية بالإتحاد الإفريقي "كاف" عبرت عن تحفظها على توصية لجنة المسابقات بخصوص إقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام (الذهاب - الإياب) بدلًا من إقامتها من مباراة واحدة في دولة محايدة.

وأشارت الصحيفة التونسية أن اللجنة الطبية اعتبرت أن تطبيق الشروط الوقائية في حالة تنفيذ التوصية الخاصة بإقامة مواجهات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، أمر مستحيل في ظل مساعي الكاف لحماية الفرق من خطر فيروس كورونا المستجد.

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ووفقًا للصحيفة أن اللجنة الطبية تري أن الفارق الزمني بين مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري الأبطال هو أسبوع واحد فقط، وهي مدة ليست كافية للقيام بحجر صحي للقادمين من الخارج كما أن تنقل الفرق الأربعة بين مصر والمغرب قد يعرض اللاعبين لخطر الإختلاط في المطارات أو الحافلات وصولًا إلي ملاعب التدريب.

وكانت لجنة مسابقات الأندية بالكاف أوصت بإقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب، بينما قررت إقامة النهائي من مباراة واحدة.

وحددت لجنة المسابقات الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر لإقامة مباراتي الذهاب بين الأهلي والوداد، والزمالك والرجاء وذلك في مدينة "الدار البيضاء" بالمغرب، بينما ستقام مباراتي الإياب في الأسبوع الأول من أكتوبر في مصر.