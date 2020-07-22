رياضة | عاجل - ظهور 18 حالة فيروس كورونا فى الانتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل - ظهور 18 حالة فيروس كورونا فى الانتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن وجود 18 حالة إيجابية فيروس كورونا داخل نادى الانتاج الحربي والذي يقيم معسكر بشرم الشيخ .

وقال رئيس اللجنة الطبية في تصريحات لقناة " أون تايم سبورت" :" اكتشفنا مفاجأة تواجد 18 حالة مصابة بكورونا داخل فريق الإنتاج الحربي، سنعيد إجراء المسحة الطبية على جميع اللاعبين وباقي أفراد الجهاز الفني والإداري".

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وأضاف:" لاعبو الإنتاج الحربي كانوا قاموا بإجراء المسحات الطبية وجاءت جميعها سلبية، ولكنهم بعد مرور أسبوع على تواجدهم في معسكرهم الخارجي بمدينة شرم الشيخ وقعت المفاجأة".

وأكمل:" التصور الطبيعي لما حدث هو تعرض أحد اللاعبين بصفوف الإنتاج بتلقيه العدوى ولم يلتزم بالإجراءات التي طالبنا بتطبيقها وهي التباعد لذا تم إصابة هذا العدد الكبير".

وأختتم:" هناك أندية تقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل صرامة، وهذا ما طالبناه من كل الفرق، بأهمية تعقيم الغرف والتباعد الجسدي بين اللاعبين وعدم ملامسة الأسطح".