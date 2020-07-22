رياضة | نجم آرسنال على رادار برايتون

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم آرسنال على رادار برايتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن برايتون الإنجليزي يسعى للتعاقد مع أحد نجوم آرسنال الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة إيفنينج ستاندرد البريطانية بأن هذا اللاعب هو الظهير آنسلي مايتلاند نايلز.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن نايلز لم يعد لديه فرصة في المشاركة كثيراً مع المدفعجية في ظل تواجد هكيتور بيلرين وسيدريك سواريس على الجهة اليمنى وبوكايو ساكا وكيران تيرني وسياد كولاسيناك على الجهة اليسرى.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن نايلز البالغ من العمر 22 عاماً هو من ناشيء آرسنال وسبق أن لعب على سبيل الإعارة مع إيبسويتش تاون.