انت الان تتابع أوباميانغ يرفض عروض أرسنال وينتظر دعوة برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ

أشارت تقارير إعلامية إنجليزية إلى أن النجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ لا يزال يفكر بشكل جدي في الانضمام لصفوف برشلونة.

فبحسب ما ذكر موقع "سكاي سبورت"، فإن الغابوني رفض عدة عروض من أرسنال لتجديد تعاقده في الفترة الماضية.

كما تهرب من عدة محاولات من جانب النادي للتفاوض على عقده الجديد في صفوفه.

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ويملك أوباميانغ عقدا يربطه بالنادي الإنجليزي نهاية الموسم المقبل، أي أنه يستطيع التوقيع لبرشلونة دون مقابل مادي في يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان برشلونة قد أبدى اهتمامه باللاعب بعد تعرض لويس سواريز لإصابة وتأكد غيابه حتى يونيو/حزيران، بحسب ما نقل موقع "غوول".

يذكر بأن الغابوني انتقل لصفوف أرسنال قادما من بروسيا دورتموند في يناير عام 2018 في صفقة وصلت لنحو 65 مليون يورو.