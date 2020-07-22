الامارات | لاعب الوصل أوروز: أسمع دوماً عن مدينة دبي وجمالها

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الوصل أوروز: أسمع دوماً عن مدينة دبي وجمالها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الوصل، الأرجنتيني نيكولاس أوروز، أنه لم يتردد في الموافقة على عرض «الإمبراطور» للانضمام إلى صفوفه على سبيل الإعارة قادماً من راسينغ الأرجنتيني، لافتاً إلى أنه لم يحتاج إلى جمع معلومات كثيرة عن الوصل الذي يعدّ معروفاً في الأرجنتين، خصوصاً أن النادي سبق ودرّبه العديد من المدربين الأرجنتينيين، مثل الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا ورودولفو أروابارينا.

وقال أوروز في تصريحات صحافية: «إنه عندما تلقى عرضاً من الوصل عقب انتهاء إعارته إلى يونيفيرسيداد التشيلي، وعودته إلى راسينغ، لم يجد صعوبة في جمع معلومات عن الفريق»، موضحاً أن «مارادونا أسهم بشكل كبير في عمل شعبية للوصل في الأرجنتين»، بينما أشار إلى أنه كان قرأ عن النتائج الجيدة التي حققها أروابارينا مع الفريق.

وتحدث اللاعب الأرجنتيني عن الأمور الأخرى التي جذبته وجعلته يختار الانضمام إلى الوصل، وقال: «عندما بحثت عن تاريخ النادي، اكتشفت أنه من أبرز الأندية في الإمارات، ويمتلك تاريخاً كبيراً وبطولات عديدة، لذلك سعيد جداً بهذه الخطوة، خصوصاً أن النادي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، تساعد أي لاعب على التألق وتقديم كل ما لديه».

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وأشار إلى أن «سحر مدينة دبي كان من العوامل المؤثرة جداً في اتخاذه قراره دون تردد بخوض هذه التجربة الاحترافية الجديدة، بعدما اقتصرت مسيرته على اللعب في كل من الدوري الأرجنتيني والدوري التشيلي»، وقال: «أسمع دوماً عن مدينة دبي وجمالها، والتقدم الكبير الذي تمتلكه، إذ كانت من أبرز الأماكن التي أتمنى زيارتها، لذلك من دون شك كانت من العوامل المؤثرة والإيجابية في موافقتي على الانضمام إلى الوصل، إلى جانب خوض تجربة جديدة، والتعرف إلى بلد جديد وتكوين صداقات مختلفة».

أما بالنسبة إلى امتلاكه أصدقاء من لاعبي دوري الخليج العربي، أو تواصله مع أحد اللاعبين السابقين الذين لعبوا في الدوري، للتعرف بشكل أكبر إلى الأجواء في الإمارات، قال: «صراحة ليس لدي صداقات مع أحد من اللاعبين الموجودين حالياً في الدوري، إذ إنني جمعت المعلومات بنفسي، ووجدت أن الدوري الإماراتي المنافسة به قوية من أندية عدة».

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