الامارات | منتدى دولي لمناقشة التحديات الراهنة لرياضة المرأة ينطلق اليوم في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى دولي لمناقشة التحديات الراهنة لرياضة المرأة ينطلق اليوم في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينعقد عند الـ11 من صباح اليوم المنتدى الافتراضي الدولي لرياضة المرأة الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، ويقام تحت شعار «مستقبل رياضة المرأة في ظل التحديات الراهنة»، بمشاركة عدد من القياديات الرياضية النسائية المحلية والدولية، وبطلات عالميات في مختلف الألعاب الرياضية.

ويستهل المنتدى أعماله بكلمة رئيس لجنة المرأة والرياضة في مجلس دبي الرياضي روضة المحرزي، ثم يُختتم المنتدى أعماله بعرض التوصيات الصادرة عن المناقشات التي تشهدها الجلسات الأربع للمنتدى.

وقالت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة عضو مجلس إدارة نادي الوصل، إننا نفخر باستضافة هذا المنتدى الأول من نوعه، ونشكر مجلس دبي الرياضي لحرصه دائماً على دعم وتطوير الرياضة النسائية.

وأضافت عبر تصريحات نقلها مجلس دبي الرياضي: «نتمنى أن نحقق استفادة كبيرة من هذا المنتدى، وتسفيد منه كل النساء في الإمارات وفي كل دول العالم، وأن نخرج منه بنتائج ملموسة في ظل الظروف الراهنة التي يواجها القطاع الرياضي في العالم أجمع بسبب جائحة (كورونا)، التي أدت إلى توقف النشاط الرياضي، وتأجيل كل المنافسات الرياضية».

وكشفت أن رياضة المرأة تواجه تحدياً كبيراً لممارسة التدريبات والحفاظ على لياقتها، لذلك توجب علينا أن نناقش هذه الأزمة بجدية وعلى مستوى دولي لإيجاد حلول تساعدنا على تخطي هذه التحديات.

من جانبها، أكدت الشيخة نعيمة الأحمد الصباح، رئيسة اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة في مجلس التعاون الخليجي، أن جهود مجلس دبي الرياضة أصبحت ملحوظة على المستويين العربي والعالمي، خصوصاً في مجال تطوير الرياضة النسائية، وتنظيم الفعاليات الرياضية العالمية الكبيرة.

برنامج الجلسات

- الجلسة الأولى:

تأثير جائحة «كوفيد ـ 19» على رياضة المرأة والمجتمع.

- المتحدثات:

موزة إبراهيم السويدي، وكيل وزارة تنمية المجتمع في الإمارات.

- الجلسة الثانية:

مستقبل رياضة المرأة في ظل التحديات الراهنة.

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- المتحدثات:

الشيخة نعيمة الأحمد الصباح، رئيسة اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة في مجلس التعاون الخليجي، والشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم،

عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة عضو مجلس إدارة نادي الوصل.

- الجلسة الثالثة:

تأثير جائحة «كوفيد ـ 19» على أداء اللاعبات.

- المتحدثات:

لورا ستيفاني، أمين عام الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ولاعبة المنتخب

الفرنسي سابقاً، والبطلة الأولمبية التونسية إيناس بوبكري.

- الجلسة الرابعة:

دور المؤسسات في دعم برامج رياضة المرأة مستقبلاً.

- المتحدثات:

ندى عسكر النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والدكتورة

جابر عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

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