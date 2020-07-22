الامارات | اتحاد بناء الأجسام يجيز العمل في الصالات الرياضية لـ 58 مدرباً ومدربة

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد بناء الأجسام يجيز العمل في الصالات الرياضية لـ 58 مدرباً ومدربة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية إجازة العمل لـ58 مدرباً ومدربة في الصالات والأندية الرياضية التخصصية برياضتي بناء الأجسام والقوة البدنية، بعد اجتيازهم الاختبار الذي أقيم وفقاً لتوجيهات الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بضرورة التعاون المباشر مع المسؤولين عن الصالات، وبما يسهم في ممارسة الرياضة بشكل سليم، ونظمته لجنة الخبرات في الاتحاد، التي تتألف من نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد علي بن حيدر رئيساً للجنة، وتضم في عضويتها كلاً من المدربين المختصين، وهم: عبدالله الزعابي، وفيصل الزعابي، وسعيد الماس، وحمد العجمي، وقاسم يزبك، وصلاح العامري، وسعيد ساساني.

وقال بيان صحافي للاتحاد: «خضع للاختبارات نحو 70 مدرباً، وتمت الموافقة على 58 مدرباً، بعد الاطلاع على مؤهلاتهم التدريبية للإشراف على ممارسة الرياضيين لرياضاتهم، وحسب الفئات العمرية والصالات الرياضية التي يعملون بها، وجرت الاختبارات عبر وسائل التواصل المرئي (زووم)، واستناداً للآليات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لبناء الأجسام ومقره إسبانيا، حيث تم منح المدربين الناجحين في الاختبارات شهادة لا مانع من العمل في الصالات الرياضية، ومدرب مرخص من اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية».

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