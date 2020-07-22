الامارات | «الشارقة الرياضي» يشكل لجنة لإعداد الهياكل التنظيمية في الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي» يشكل لجنة لإعداد الهياكل التنظيمية في الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس الشارقة الرياضي تشكيل لجنة لإعداد الهيكل التنظيمي، واقتراح اللوائح الرئيسة في أنديته ضمن أهدافه لتنظيم العمل في الأندية، وتوافقها مع التطلعات المستقبلية وأهداف المجلس الاستراتيجية.

وقال بيان صحافي: «ترأس اللجنة مدير إدارة الاستراتيجية والأداء مريم الحوسني، وعضوية كل من مدير إدارة الخدمات المساندة عبدالله آل علي، ومدير إدارة الشؤون الرياضية والتطوير نبيل عاشور، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية ياسر الدوخي، ورئيس قسم الجودة والتميز الدكتور محمد عبدالعظيم، ومدير مكتب الأمين العام محمد بن حماد، ورئيس شعبة التدريب وتقييم الأداء مريم المهيري، عضواً ومقرراً للجنة».

وأكدت مريم الحوسني: «تقوم اللجنة بالعديد من المهام الموكلة إليها، ومنها إعداد خطة العمل ومعايير مدخلات الهياكل التنظيمية في المؤسسات الرياضية، بما يتوافق مع أهداف المجلس والتوجهات العامة بالإمارة، والمقارنة مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ودراسة طلبات المؤسسات الرياضية لتصميم هيكل تنظيمي أو هيكل وظيفي أو تقييم الهيكل التنظيمي أو الوظيفي القائم والحالي، ودراسة التأثيرات المالية والإدارية المترتبة على تصميم الهيكل التنظيمي المقترح للمؤسسات الرياضية، سواء بزيادة النفقات المالية أو تخفيضها، وتوزيع الموارد البشرية الحتمية على الهيكل المقترح والمتوقعة على المدى المتوسط من ثلاث إلى خمس سنوات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news