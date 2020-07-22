الامارات | ليفربول.. ليلة رفع القبعات للبطل

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول.. ليلة رفع القبعات للبطل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستكون أمسية اليوم الأربعاء في ختام المرحلة 37 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم مصيرية لكل من تشلسي ومانشستر يونايتد المتصارعين من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، فيما ستكون خارج الحسابات لليفربول البطل الذي يستضيف النادي اللندني، لكنها مهمة جداً معنوياً، لأن «الحمر» سيرفعون الكأس في ظهورهم الأخير للموسم على ملعبهم.

وسيحظى ليفربول بمساندة من جمهور الغريم مانشستر يونايتد في موقف نادر جداً، لأن فوز رجال المدرب الألماني يورغن كلوب على فريق المدرب فرانك لامبارد، سيمنح «الشياطين الحمر» فرصة الصعود من المركز الخامس إلى الثالث قبل مرحلة على ختام الموسم، لاسيما بعد الخسارة التي تلقاها ليستر سيتي الرابع الأحد أمام توتنهام صفر-3.

ويأمل كلوب أن يعود الحافز إلى لاعبيه في مواجهة فريق من طراز تشلسي، لاسيما أن الفريق سيرفع كأس الدوري في ظهوره الأخير على ملعبه هذا الموسم، كونه يختتم المشوار في «سانت جيمس بارك» ضد نيوكاسل.

وفي ظل غياب الجمهور بسبب «كوفيد - 19»، وجه القائد جوردن هندرسون رسالة إلى جماهير «الحمر» التي انتظرت 30 عاماً لإحراز لقب الدوري، قائلاً «نحن نرفع الكأس من أجلكم. لقد طُلب مني مرات عدة منذ تأكيد تتويجنا كأبطال للدوري الإنجليزي الممتاز، أن ألخص ما أشعر به. لا أفخر بالاعتراف بأنني لم أقدم إجابة شافية حتى الآن».

وأوضح «جزء من ذلك لأن المشاعر الأولية كانت عارمة للغاية... هناك عنصر آخر، وهو أنه كان بانتظارنا المزيد من العمل (مباريات)، وانتظار طويل نسبياً قبل الوصول إلى هذه اللحظة (المباراة الأخيرة للموسم على أنفيلد). أعتقد الآن أنه بإمكاني إيجاد الكلمة الصحيحة: الامتنان».

ورأى أنه «في ليلة مثل الأربعاء، من المهم التعبير عن هذا التقدير. من المؤكد أن المشجعين يلعبون دوراً هائلاً. من دونهم، لن يكون النادي كما هو اليوم. تحدث إلى أي شخص في العالم بشأن نادي ليفربول، وسيكون الشغف والعاطفة حيال النادي ملخص هذه المحادثة على الدوام، والفضل بذلك يعود بالكامل إلى جماهيرنا. هذا نادٍ عاطفي، ويجب ألا نخجل من هذه الحقيقة».

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وتابع «من المحزن لنا جميعاً أن مشجعينا ليسوا معنا شخصياً، لكن لايزال بإمكاننا جعلها إحدى أكثر التجارب المشتركة الممتعة التي مررنا بها على الإطلاق، إذا أردنا ذلك»، مناشداً المشجعين عدم القدوم إلى «أنفيلد» و«الاحتفال معنا بطريقتكم الخاصة، في المنزل».

النقطة 100

ويمني تشلسي النفس بالاستفادة من هامشية المباراة بالنسبة لليفربول الذي فقد الأمل في الوصول إلى النقطة 100، ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم مانشستر سيتي في موسم 2017-2018، بعدما تجمد رصيده عند 93 نقطة، قبل مباراتين على ختام الموسم بخسارته في المرحلة الماضية أمام مضيفه أرسنال 1-2.

لكن فريق كلوب لن يسهل الأمور على ضيفه اللندني، لاسيما بعد أن ودع مسابقة كأس إنجلترا من دورها الخامس بخسارته أمام الأخير صفر-2 في مارس قبل أيام معدودة على تعليق الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



ليفربول يحظى بمساندة من جمهور الغريم مانشستر يونايتد في موقف نادر جداً.

هندرسون يناشد المشجعين عدم القدوم إلى «أنفيلد» والاحتفال في المنزل.

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