الامارات | خورفكان يتعاقد مع بدر صالح مدرباً للرديف

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يتعاقد مع بدر صالح مدرباً للرديف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة كرة القدم بنادي خورفكان، عبر حسابها في «تويتر»، عن التعاقد مع المدرب المواطن بدر صالح، لتدريب فريق الرديف.

حضر مراسم توقيع العقد عضو شركة كرة القدم ومشرف الفريق الأول، علي خليل، الذي رحب بدوره بالتعاقد مع المدرب، لما يتمتع به من خبرة مميزة.

من جهته، عبر بدر صالح عن سعادته لتولي مهمته الجديدة، متمنياً التوفيق والنجاح، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع لبناء فريق قوي من اللاعبين القادرين على دعم صفوف الفريق الأول في المواسم المقبلة، إضافة إلى الظهور بشكل جيد في الموسم الحالي».

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