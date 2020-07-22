الامارات | شباب الأهلي يمدد عقد إسماعيل الحمادي لموسمين

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يمدد عقد إسماعيل الحمادي لموسمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن شباب الأهلي جدد عقد اللاعب الدولي إسماعيل الحمادي لمدة موسمين، ليقطع الطريق أمام الأندية الراغبة في ضم اللاعب.

وبات الحمادي (32 عاماً) خامس لاعب تقوم شركة شباب الأهلي لكرة القدم بتجديد عقده، بعدما سبق لها تمديد عقود كل من محمد جابر وعبدالعزيز هيكل وأحمد خليل ووليد عباس، بينما اقترب لاعب الوسط وليد حسين أيضاً من تجديد عقده مع الفريق خلال الأيام المقبلة.

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وشارك الحمادي الموسم الماضي في 12 مباراة من إجمالي 19 جولة في دوري الخليج العربي، بمعدل دقائق بلغ 480 دقيقة، إذ بدأ أساسياً في أربع مباريات، بينما تم استبداله خلال المباريات التي شارك بها أربع مرات، وأحرز اللاعب الدولي هدفاً واحداً وبلغ عدد الكرات التي سددها 10 كرات جاء منها 7 باتجاه المرمى.

من جهته أبدى الحمادي سعادته بتجديد عقده مع شباب الأهلي، مؤكداً أنه لم لديه أدنى شك في استمراره مع «فرسان دبي»، مؤكداً أنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن إدارة النادي، متوجهاً بالشكر إلى عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي خليفة سليمان على الدور الكبير الذي قام به، والدعم الذي قدمه له ما أسهم في استمراره مع الفريق، مبيناً أنه يسعى للعودة إلى صفوف المنتخب الوطني.

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