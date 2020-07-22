الامارات | عمر جمعة: أتمنّى الانضمام إلى المنتخب من بوابة خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جمعة: أتمنّى الانضمام إلى المنتخب من بوابة خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمنّى لاعب نادي خورفكان حالياً، والشارقة سابقاً، عمر جمعة، أن يسهم انتقاله إلى خورفكان في الانضمام للمنتخب الوطني، وتمثيله في المستقبل القريب، نافياً أن يكون انتقاله بتوصية من والده المدرب جمعة ربيع، مشيراً إلى أنه «قرار شخصي، ليخوض تحدياً جديداً».

وقال، لـ«الإمارات اليوم»: «أتمنى الانضمام للمنتخب من بوابة خورفكان، وهو هدف مهم لي، لذلك أشعر بفرحة كبيرة بالانتقال إلى خورفكان، وأتطلع معه لتحقيق أحد ألقاب الموسم، ومنها كأس الخليج العربي أو بطولة كأس رئيس الدولة، إضافة إلى أن يكون خورفكان بمركز متقدم أو بوسط الترتيب، ما يُعد إنجازاً جديداً يمكنني أن أسجله لي شخصياً، بعد الفوز مع الشارقة بدرع دوري الخليج العربي، وكأس السوبر».

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وأضاف: «لم أذهب بعيداً لأن خورفكان فريق له تاريخ كبير، واللعب معه إضافة فنية»، مؤكداً أنه رغم فترة التوقف، بسبب الوضع السائد بسبب فيروس كورونا، فإنه يجد نفسه جاهزاً بدنياً. وتابع: «لم أذهب إلى خورفكان من أجل مساعدته على البقاء، بل لأقدم أفضل المستويات معه، بحيث تقودني هذه التجربة للاقتراب من المنتخب الوطني».

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