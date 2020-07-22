الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إعلامي

تفاجأ إعلاميون من تصرف شخصية تتبوأ مركزاً إعلامياً مرموقاً، انضمت أخيراً، للعمل في الجهاز الإعلامي لنادٍ كبير، بأصدار تعليمات بعدم التعامل مع وسائل الإعلام قبل الرجوع إليه.

استبعاد

Advertisements

«يا فرحة ما تمت».. تفاجأ باستبعاده من المنتخب قبل الالتحاق بالتدريبات، رغم أنه قدم موسماً مميزاً مع فريقه، وخاض تسع مباريات بمجموع 712 دقيقة، بينما وجد في القائمة لاعب لعب 14 دقيقة فقط!

شريط

كشف عضو لجنة التعاقدات في أحد الأندية، التي تنافس في دوري الهواة، أن أحد وكلاء الأعمال قدم شريط فيديو للاعب أجنبي يعود لعام 2007.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news