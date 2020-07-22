أتالانتا يرفض عرض يوفنتوس ويحدد سعر «زاباتا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض نادي أتالانتا عرضًا من نظيره يوفنتوس لضم هدافه الكولومبي دوفان زاباتا فيما حدد الأول السعر المطلوب للتخلي عن خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية. وحسب صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، فإن أتالانتا رفض العرض الأول المقدم من يوفنتوس لضم «زاباتا» والذي بلغ 30 مليون يورو، فيما يدرس البيانكونيري حاليًا تقديم عرض جديد أفضل. وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن بطل الدوري الإيطالي سيكون عليه دفع حوالي 50 مليون يورو للظفر بخدمات الدولي الكولومبي. وأضاف التقرير أن يوفنتوس سيتجه للتعاقد مع أركاديوش ميليك، مهاجم نادي نابولي، في حال فشل في التوصل لاتفاق مع إدارة أتالانتا على صفقة «زاباتا». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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