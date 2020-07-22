شكرا لقرائتكم خبر عن «تريزيجيه» يبقي على حظوظ «أستون فيلا» في البقاء بـ«البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق أستون فيلا فوزاً مهماً في مشوار بقاءه في الدوري الإنجليزي، بعد الفوز على فريق الأرسنال، بهدف مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت بينهم، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وأحرز هدف فوز أستون فيلا الغالي، اللاعب المصري المتألق «تريزيجيه» من تسديده قوية أسكنها شباك حارس أرسنال، ليتقدم الفريق في الشوط الأول، وبعدها استطاع الفريق الفوز والحفاظ على الهدف وحصد ثلاث نقاط مهمة ليُبقي هدف «تريزيجيه» على حظوظ أستون فيلا في بقاء الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، منتظراً لقاءه الأخير في الجوله المقبله.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد أستون فيلا لـ ٣٤ نقطة في المركز السابع عشر، متساوياً في النقاط مع فريق واتفورد ولكن متوفق عليه بفارق الأهداف، فيما بقى الأرسنال في المركز العاشر برصيد ٥٣ نقطة.

يذكر أن اللاعب المصري الأخر أحمد المحمدي غادر اللقاء مبكراً في الشوط الأول إثر تعرضه للإصابة، ليخرج بعدها منا للقاء ويتم استبداله.