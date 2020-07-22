شكرا لقرائتكم خبر عن بيت «أريولا» الجديد يقربه من تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن الحارس الفرنسي ألفونسو أريولا، حارس باريس سان جيرمان والذي قضى الموسم الجاري على سبيل الإعارة لريـال مدريد الإسباني، في طريقه للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى احتمالية انتقال «أريولا» إلى إنجلترا، فيما أثارت «ماريون»، زوجة اللاعب، مزيدًا من التكهنات بعدما كشفت عبر حسابها على «إنستجرام» عن شراءها وزوجها بيتًا في العاصمة الإنجليزية لندن.

ويرتبط اسم «أريولا» بعدد من الفرق الإنجليزية، إلا أن تشيلسي يبدو الأقرب للحصول على خدماته، حسب موقع «جول» العالمي، خاصة في ظل بحث المدير الفني للبلوز فرانك لامبارد عن حارس جديد.