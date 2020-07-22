شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. إلغاء ودية الزمالك وطلائع الجيش بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر بصفة رسمية إلغاء مباراة الزمالك الودية أمام طلائع الجيش التي كان من المقرر إقامتها، مساء الأربعاء، في ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

جاء ذلك بعد تلقي أحمد زاهر، المدير الإداري للفريق، مكالمة هاتفية من العميد أحمد المهدي، مدير الكرة بالنادي العسكري، أبلغه فيها بإصابة عمرو جمال، لاعب الجيش، بفيروس كورونا، ونظرا للخوف من مخالطة زملائه في النادي، وحرصا على سلامة لاعبي الزمالك فقد تقرر إلغاء المباراة.