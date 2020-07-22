شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. إلغاء ودية الزمالك وطلائع الجيش بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر بصفة رسمية إلغاء مباراة الزمالك الودية أمام طلائع الجيش التي كان من المقرر إقامتها، مساء الأربعاء، في ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
جاء ذلك بعد تلقي أحمد زاهر، المدير الإداري للفريق، مكالمة هاتفية من العميد أحمد المهدي، مدير الكرة بالنادي العسكري، أبلغه فيها بإصابة عمرو جمال، لاعب الجيش، بفيروس كورونا، ونظرا للخوف من مخالطة زملائه في النادي، وحرصا على سلامة لاعبي الزمالك فقد تقرر إلغاء المباراة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
88,402
-
تعافي
28,924
-
وفيات
4,352
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. إلغاء ودية الزمالك وطلائع الجيش بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.