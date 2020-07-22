شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي ينفي إصابة مختار مختار بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد مهدي، المدير الإداري بفريق الإنتاج الحربي، أن الفريق سيقوم بعمل إعادة للمسحة الخاصة بفيروس كورونا خلال الساعات المقبلة للتأكد من إصابة الـ18 لاعبا الذين ظهرت عينتهم إيجابية خلال الساعات الماضية.

ونفي «مهدي»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، ما تردد عن إصابة مختار مختار، المدير الفني للفريق، بفيروس كورونا، وقال: «لم يصلنا أي شئ رسمي يقول إن عينة المدير الفني إيجابية، ومختار مختار بحالة جيدة».

وكانت الساعات الماضية قد كشفت عن إيجابية عينة 18 لاعبا بفريق الإنتاج الحربي وإصابتهم بفيروس كورونا.

وأعلن محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، البدء في إجراءات عزل اللاعبين المصابين في الإنتاج الحربي لمدة لن تقل عن 10 أيام.