شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة فايلر مع مدير التعاقدات في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع أمير توفيق، مدير التعاقدات، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث طالب المدرب إغلاق ملف الصفقات للحفاظ على تركيز اللاعبين خلال الفترة القادمة، ورغبته في التركيز بمباريات الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الثلاثاء، حضور رئيس النادي، محمود الخطيب، للإطمئنان على اللاعبين وتقديم الدعم لهم خلال الفترة القادمة، خاصة وأن الفريق مقبل على المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا وحسم بطولة الدوري العام.