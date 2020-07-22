شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الجزائري يهدد انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ديفنسا سنترال» الإسباني دخول الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، نجم فريق ميلان الإيطالى، دائرة اهتمام ريال مدريد لدعم خط وسط الملكى في الموسم المقبل.

وقال الموقع إن إسماعيل بن ناصر نجم ميلان ضمن 4 لاعبين مرشحين لدعم خط وسط المرينجي الموسم المقبل، خاصة وأن هناك عدد من عناصر الفريق مرشحين للرحيل عن «سانتياجو برنابيو».

أضاف الموقع أن انتقال بن ناصر إلى صفوف الميرنجي يهدد انضمام محمد صلاح، نجم ليفربول، في الموسم المقبل، الأمر الذي يجعل إدارة الملكي تدرس تدعيم خط الوسط أفضل من ضم جناح الريدز.