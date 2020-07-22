شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يسجل أول إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلن النادي المصري البورسعيدي تأكد إصابة أحد مسؤولي المهمات بالفريق الأول للكرة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية الخامسة التي أجراها الفريق ببداية معسكره المغلق، بمدينة برج العرب، لتكون تلك الحالة هي الإصابة الأولى داخل النادي المصري منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقررت إدارة النادي المصري عزل كافة المخالطين لمسئول المهمات بغرفته داخل المعسكر لمدة 15 يومًا داخل منازلهم، حتى يتم تحديد مدى إصابتهم من عدمه.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
88,402
-
تعافي
28,924
-
وفيات
4,352
كانت هذه تفاصيل خبر المصري البورسعيدي يسجل أول إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.