شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يسجل أول إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلن النادي المصري البورسعيدي تأكد إصابة أحد مسؤولي المهمات بالفريق الأول للكرة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية الخامسة التي أجراها الفريق ببداية معسكره المغلق، بمدينة برج العرب، لتكون تلك الحالة هي الإصابة الأولى داخل النادي المصري منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقررت إدارة النادي المصري عزل كافة المخالطين لمسئول المهمات بغرفته داخل المعسكر لمدة 15 يومًا داخل منازلهم، حتى يتم تحديد مدى إصابتهم من عدمه.