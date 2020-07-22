شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أرسنال: «أوباميانج» يريد التتويج بـ«الحذاء الذهبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، رغبة بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم الجانرز، في التتويج بجائزة الحذاء الذهبي هذا الموسم، مشيرا إلى أن الفريق سيساعده لتحقيق هدفه.

وقال أرتيتا في تصريحات صحفية: «لقد أشركت اوباميانج كبديل في مباراة ليفربول لأنني أعتقد أن ذلك سيكون أفضل له في صراع الهدافين».

وأضاف: «اللاعبون مثل أوباميانج يريدون اللعب في كل دقيقة، نحن نريد مساعدته من أجل الفوز بالجائزة».

ويحتل أوباميانج المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي البريميرليج بـ20 هدفا خلف المتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي الذي أحرز 23 هدفا بينما يحتل محمد صلاح المركز الرابع برصيد 19 هدفا.