أستون فيلا يصعق آرسنال بصاروخ تريزيجيه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020 عزز أستون فيلا من آماله في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه 1-0 على ضيفه آرسنال مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة 37 (قبل الأخيرة). ويدين أستون فيلا بهذا الفوز، لنجمه الدولي المصري، محمود حسن تريزيجيه، صاحب هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 27. بهذا الفوز، رفع أستون فيلا رصيده إلى 34 نقطة، وانتقل للمركز السابع عشر (آخر مراكز البقاء)، بفارق الأهداف أمام واتفورد الذي خسر في وقت سابق اليوم أمام مانشستر سيتي 0-4.





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