شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي: مختار مختار أصيب بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن خالد المهدي مدير الكرة بفريق الانتاج الحربي ان مختار مختار مدرب الفريق تعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وتابع المهدي في تصريحات تليفزيونية، ان المسحات التي ظهرت اليوم اثبتت إصابة المدير الفني للفريق مختار مختار بفيروس كورونا وتم التواصل معه وهو بحالة جيدة وستتم إعادة المسحة خلال ساعات للتأكد من النتيجة.

وقال مدير الكرة بالإنتاج الحربي انه سيتم اعادة المسحة الطبية لجميع افراد فريق الانتاج الحربي خلال ساعات للتأكد من سلامة الجميع

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واضاف ان جميع لاعبي الفريق سيخضعون لمسحات طبية خلال ساعات من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة والوقائية للاعبين خلال الفترة القادمة.

وتابع اخطرنا جميع الحالات بالعزل المنزلي وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة مع المصابين وسيتم اعادة المسحات الطبية للتأكد من الحالات.