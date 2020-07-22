شكرا لقرائتكم شوبير يكشف سر إصابات كورونا في نادي الإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الإعلامي أحمد شوبير، ظهور 18 حالة مصابة كورونا في فريق الانتاج الحربي ، وحاليتين في نادى سموحة، و 3 حالات في الجهاز الادارى لنادى الزمالك بعدما خضع لاعبو الأندية الثلاثة والاجهزة الفنية للمسحاتالطبية للكشف عن كورونا أمس الإثنين.

وكشف شوبير في برنامجه ملعب ON TIME SPORT، على قناة 1 ON TIME SPORT ، عن سر زيادة إصابات كورونا في نادي الإنتاج الحربي قائلا إن الفريق بطبعه ملتزم ت غير أنهم عندما كانوا في المعسكر نزل اللاعبون الجاكوزى وتبادلوا الاحضان من بعدها وغاب عنهم الإجراءات الاحترازية ولم يقوموا بتنفيذ التعليمات واستهانوا اللحظات مما تسبب في زيادة الحالات، مؤكدا أنه من أسبوع كان يوجد 3 حالات ، وبعدها اكتشفنا أن جميعهم سلبي ىف المسحة التالية ، مؤكدا أنها حالات بسيطة وهترجع تانى سلبية جيمعها.

من جهته أعلن الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، اكتشاف 18 حالة إيجابية مصابة بكورونا، في صفوف الإنتاج الحربى.

وكشف سلطان في تصريحات تليفزيونية إن الإنتاج أجرى مسحة طبية قبل الدخول فى المعسكر وجاءت نتيجتها سلبية، إلا أن الحالات التى ظهرت مجددًا جاءت بعد إقامة المعسكر.

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وطالب رئيس اللجنة الطبية بنادي الإنتاج، جميع لاعبى الفريق العسكري بعزل أنفسهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحين إجراء مسحة طبية أخرى خلال الساعات المقبلة، ثم إجراء مسحة طبية أخرى بعد 10 أيام للتأكد من سلامتهم.

وأكد سلطان إن الـ 18 حالة التى ظهرت فى الإنتاج الحربى، لم تظهر عليهم أعراض الإصابة، قائلا إنه تواصل مع مسئولي الإنتاج الحربي واتحاد الكرة لدراسة الوضع، واتخاذ إجراءات استثنائية بشأن مبارياتهم فى الدورى.