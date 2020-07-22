شكرا لقرائتكم ضياء السيد: أزارو أفضل مهاجم خلال الموسمين الماضيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأضاف مدرب الفراعنة في تصريحات تليفزيونية ان عودة ازارو للاهلي عقب انتهاء إعارته مع نادي الاتفاق السعودي إضافة قوية للقلعة الحمراء خاصة بعدما الآداء المميز الذي قدمه مع هذا الموسم.

وتابع أن الأهلي لديه بادجي ومع عودة ازارو سيكون الجانب الهجومي مميز جدا الموسم القادم لقدرة الثنائي على اضافة القوة الهجومية .