شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى منصور: تكلفة استاد الزمالك الجديد مليار جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، أن تكلفة الاستاد الجديد للفريق الأبيض قد تصل لمليار جنيه.

وتابع أحمد مرتضى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "سوف يتم تمويل مشروع نادي الزمالك في السادس من أكتوبر بشكل عام عن طريق العضويات الجديدة بجانب هناك مصادر دخل للنادي ولديه فائض حوالي 55 مليون جنيه، هدفنا من المشروع أن يحقق النادي 4 مليار جنيه".

وقال: "في وقت سابق عرضت على محمود طاهر، رئيس الأهلي السابق إنشاء استاد مشترك للزمالك والأهلي ودرسنا الأمر سوياً، لكن تكلفة المشروع كانت ضخمة للغاية".

واضاف: "وجود استادات للفرق الجماهير مثل الأهلي والزمالك ركيزة أساسية لتطوير الكرة المصرية موضحا: "خلال عام ونصف سنكون قد انتهينا من المرحلة الأولى من بناء استاد الزمالك".

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وأكد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إنه لم يتم تقديم ملف نادى القرن لاتحاد الكرة الأفريقى "الكاف" حتى الأن، مشيرًا إلى إن الملف يتم مراجعته من الناحية القانونية قبل إرساله للجهات المختصة لفتح التحقيق فى لقب نادى القرن الذى توج به الأهلى منذ 20 عامًا.

وقال إنه يتم مراجعة ملف نادى القرن من الناحية القانونية حتى يلقى اهتمامًا من المسئولون فى الاتحاد الأفريقى والمحكمة الرياضية، لافتًا إلى أن الزمالك يبحث عن حقوقه وليس فى خصومة مع الأهلى بشكل شخصى.

وختم، أن الأبيض يستحق هذا اللقب لتتويجه ببطولات قارية أكثر من الأهلى فى القرن السابق، حيث توج الزمالك بتسع بطولات قارية، مقابل سبع بطولات توج بهم الأحمر في القرن العشرين.