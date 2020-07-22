شكرا لقرائتكم محمد سلطان: يوجد تهاون في معسكرات الاندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبيه باتحاد الكره انه يوجد تهاون كبير في معسكرات بعض الاندية خلال الفترة الماضية .

واضاف سلطان في تصريحات تليفزيونية انه لابد من الالتزام بالاجراءات الوقائية واتباع التعليمات الخاصة للوقاية من فيروس كورونا وعلى الاندية الحرص الشديد على اتخاذ الجدية مع اللاعبين خلال الفترة القادمة للحفاظ لاعبينا .

اكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبيه باتحاد الكره انه تم اكتشاف ١٨ حالة مصابة بكورونا داخل فريق الانتاج الحربي بعد خضوعهم للمسحات.

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واضاف سلطان ان فريق الانتاج عقب عودتهم من المعسكر في شرم الشيخ تم خضوعهم لمسحات واكتشفنا اصابة ١٨ فرد بفيروس كورونا.

وتابع انه تم اخطار اللاعبين بالخضوع للعزل المنزلي خلال الفترة القادمة للإطمئنان على صحتهم .