شكرا لقرائتكم أول تعليق من كوفى بعد إصابته بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث محمد كوفي مدافع فريق سموحه السكندري، على إصابته بفيروس كورونا، خلال معسكر الفريق ببرج العرب.

وكتب كوفي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام":" قل لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا هو مؤلانا علي الله فليتوكل المؤمنون".

وأثبتت المسحة إصابة كل من البوركيني محمد كوفي والأوغندي ديريك لاعبي الفريق بفيرس كورونا.

ويقوم فريق سموحة كباقي أندية الدوري بمسحة أسبوعية للإطمئنان على اللاعبين بشكل مستمر وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وقرر الجهاز الطبي لفريق سموحة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية تجاه الثنائي وعزلهما.

تقرر بصفة رسمية الغاء مباراة الزمالك الودية امام طلائع الجيش التي كان من المقرر ان تقام غدا في ستاد الجيش ببرج العرب بالاسكندرية .

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جاء ذلك بعد تلقي احمد زاهر المدير الاداري للفريق مكالمة هاتفية من العميد احمد المهدي مدير الكرة بالنادي العسكري والذي ابلغه فيها باصابة عمرو جمال لاعب الجيش بفيروس كورونا ونظرا للخوف من مخالطة زملائه في النادي وحرصا علي سلامة لاعبي الزمالك فقد تقرر الغاء المباراة

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة مع اللاعبين على هامش التدريب المسائي اليوم الذي أقيم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

وطالب المدير الفني للزمالك لاعبيه بضرورة التركيز في الفترة الحالية والتدريب بجدية من أجل الاستعداد للمباريات الرسمية التي سيخوضها الفريق في الفترة المقبلة.

وأكد كارتيرون للاعبي الزمالك أنه ينتظر المزيد منهم في الفترة المقبلة بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه الفريق في لقاء سموحة الودي.

كان الزمالك قد حقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف لهدف في المواجهة التي أقيمت بملعب مقر إقامة الفريق ببرج العرب الأحد الماضي.