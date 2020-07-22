شكرا لقرائتكم الجبلاية تتجه إلى تأجيل مباريات الانتاج الحربي في الدوري في ظل تصاعد الاصابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه فى حالة استمرار إصابات لاعبي الإنتاج الحربي بهذا العدد الكبير من إصابات كورونا فقد يتم تأجيل أولي مبارياته فى الجولة الـ18 للدوري و التى ستنطلق يوم 13 أو 14 اغسطس المقبل عقب إنتهاء انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها 12 و 13 من نفس الشهر.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أن الحالات المصابة بفيروس كورونا بالإنتاج تحتاج لراحة سلبية بين 10 إلى 15 يوم بدون تدريب مما يؤثر على لياقتهم وبالتالي سنتابع الموقف عقب إجراء المسحة المقبلة وبعدها سيتم تحديد الموقف النهائي لمباريات فريق الإنتاج فى الدوري خاصة أن أول مباراة لهم ستكون يوم 13 أو 14 أغسطس.

استقر اتحاد الكرة على إستئناف مباريات الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019 – 2020 يوم 6 أغسطس بمباراة الزمالك أمام المصري ثم الأهلي أمام إنبي يوم 7 أغسطس على أن يلعب الزمالك مباراته الثانية من المؤجلات أمام الاتحاد السكندري يوم 10 أغسطس.

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أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، إن الإنتاج الحربى ألغى معسكره المغلق الذى كان مقامًا فى شرم الشيخ، بعد إكتشاف إصابة 18 حالة بالفريق بفيرس كورونا، موضحًا إن الإنتاج كان أجرى مسحة طبية قبل الدخول فى المعسكر وجاءت نتيجتها سلبية، إلا أن الحالات التى ظهرت مجددًا جاءت بعد إقامة المعسكر.

أضاف رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة خلال تصريحاته ببرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" إنه يطالب جميع لاعبى الإنتاج بعزل أنفسهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحين إجراء مسحة طبية أخرى خلال الساعات المقبلة، ثم إجراء مسحة طبية أخرى بعد 10 أيام للتأكد من سلامتهم.

تابع محمد سلطان، إن الـ 18 حالة التى ظهرت فى الإنتاج الحربى، لم تظهر عليهم أعراض الإصابة، متوقعًا أن يكون تم الافراط فى التعامل داخل المعسكر مع عدم اتخاذ الاجراءات الوقائية المطلوبة، لافتًا إلى أن تلك الحالات ستحصل على راحة لمدة 10 أيام، قبل السماح لهم بالعودة للتدريبات، مشيرًا إلى إنه تواصل مع مسئولى الجبلاية لاتخاذ إجراءات استثنائية بشأن مبارياتهم فى الدورى.