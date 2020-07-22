شكرا لقرائتكم أحمد زاهر يكشف تفاصيل إلغاء ودية الزمالك وطلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد زاهر المدير الإدارة للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إنه تم إلغاء ودية الفريق الأبيض وطلائع الجيش بسبب ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد. أضاف زاهر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك ويقدمه الإعلامى خالد الغندور:" العميد أحمد المهدي تواصل معى وأبلغنى بظهور حالة كورونا ويرغب في إلغاء المباراة وفورا رفعت الطلب للإدارة". تابع زاهر:" أصيب محمد كوفى لاعب سموحة بفيروس كورونا واللاعب خالط جميع لاعبى الزمالك لأنه لم يراهم من فترة كبيرة". Advertisements

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