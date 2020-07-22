شكرا لقرائتكم فاروف جعفر: ليفربول فرقة فاضية بدون محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أشاد فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق بقدرات محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي مؤكدا أن الريدز فرقة فاضية بدون الفرعون.
أضاف جعفر خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك:" محمد صلاح عانى في بداية مشواره الاحترافى ولكن ثقته في نفسه وعزيمته جعلته من نجوم الصف الأول".
أكد فاروق جعفر أن مستوى الأهلى والزمالك أقوي من الأندية المغربية الوداد والرجاء في بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وطالب نجم الزمالك الأسبق أبناء النادى الأبيض بالالتفاف حول النادى وترك الخلافات جانبا لأن الأبيضش هو من صنع إسمهم وخيره على الجميع.
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