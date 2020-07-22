شكرا لقرائتكم سيتي يقسو على واتفورد برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز فريق مانشستر سيتي على مضيفه واتفورد 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله رحيم سترلينغ في الدقيقة 31، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني من متابعة لركلة جزاء سددها وتصدى لها بن فوستر في الدقيقة 40، ثم سجل فيل فودين الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 63، وأضاف ايميريك لابورت الهدف الرابع في الدقيقة 66.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني، بفارق 15 نقطة خلف ليفربول الذي سيتسلم كأس الدوري عقب مباراته مع تشيلسي يوم الأربعاء، فيما توقف رصيد واتفورد عند 34 نقطة في المركز السابع عشر ليصبح مهددا بقوة نحو الهبوط إلى الدرجة الأدنى.